Yayınlanma: 17.04.2025 - 20:55

Güncelleme: 17.04.2025 - 20:55

İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 40. bölümü 17 Nisan Perşembe Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ferda’nın akrabası olarak son seçeneği olan Azem’in test sonuçları uyumlu çıkmaz. Zahir kardeşinin ölümünden Dilber’i sorumlu tutar. Kader yeniden Dilber ile oğlu arasına çok güçlü bir engel sokmuştur. Dilber, hayatının değişebileceğine olan inancını iyice yitirmiş haldedir.

Piraye, Ayça ile babasının arasındaki ilişkiyi düzeltmeye ikna olmuşken yaşadığı hayal kırıklığı ile bu yolun aslında en başından kapalı olduğuyla yeniden yüzleşir. Azem bir yandan yaşamın engelleri ile mücadele ederken diğer yandan da romanını yazmaya devam ediyordur. Herkes bir şekilde yaşam mücadelesi içinde yolunu ararken; Azem en beklemediği anda yaşamına giren oğlu Ferda ile bambaşka kapıların eşiğine gelmek üzeredir.İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azem, Ferda’yı görme umuduyla gittiği okuldan eski bir öğrencisiyle karşılaşarak döner. Dilber, verdikleri mecburi moladan sonra yeniden sahneye çıkmaya hazırlanırken Piraye, Ayça’yı görmeye gelen eski eşi nedeniyle huzursuz olmuştur. Cihan, Semi’nin gerçeklerini öğrendikçe ondan tamamen kopar ve Elif’le yeniden yakınlaşmaya başlar. Mahallede tarafların daha da keskinleşmesi Cihan ve ekibi için yeni tehlikelerin başlangıcı gibidir. Azem bir şekilde Ferda ile iletişim kurmayı başarır. Ama Ferda’nın hayata tutunması için Azem tek başına bir çare olamayacaktır.