Leyla dizisinin yeni bölümü ne zaman? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 16.04.2025 - 20:44

Güncelleme: 16.04.2025 - 20:44

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümde ne olacak? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Leyla dizisinin yeni bölümü 16 Nisan Çarşamba NOW ekranlarındaki yerini alacak.

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Nur’u çöplüğe göndermesinin ardından Tufan’a teslim olması için yaptığı baskıyı artırır. Gerçeği bilen Civan’ın vereceği karar tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahiptir. Civan ya annesi Nur’u ya da baba bildiği Tufan’ı kurtaracaktır. Çöplükten kurtulmanın yollarını arayan Nur ise Leyla engelini aşmak zorundadır. Nefesleri kesecek finalde babasının katilinin Nur olduğunu öğrenen Leyla deliye dönecek ve intikam için silahına sarılacaktır.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla, Nur’u öldürmek isterken büyük bir şok yaşar. Nur çöplükte verdiği ölüm kalım savaşında hiç olmadığı kadar yalnızdır. Leyla’yı derinden yaralayacak sürpriz gelişme ise annesi Sema’nın beklenmedik ölümü olur. Leyla’ya en çaresiz zamanında Civan’la birlikte kardeşi İpek yaşama sevinci verir. Heyecanın doruğa çıktığı finalde ise Nur’un kaderi Leyla’ya, Leyla’nın aşkı ise Nur’un kaderine bağlıdır.

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.