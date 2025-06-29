İnişli Çıkışlı Bir Öykü filminin yönetmen koltuğunda Kamal Tabrizi oturuyor. Filmin senaristliğini Farzad Fakhrizadeh üstleniyor. Peki, İnişli Çıkışlı Bir Öykü filminin konusu ne? İnişli Çıkışlı Bir Öykü filminin oyuncuları kim?

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR ÖYKÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir yazar (Raha) olağanüstü bir hikâye yazmayı hayal etmektedir. Rüyanın gerçekleştiği ve fantastik bir hikaye yazma yeteneğinin ortaya çıktığı özel bir an gelir, ancak görünüşe göre artık çok geçtir.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR ÖYKÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lida Abbasi

Amir Mir Akhori

Fujan Arefpoor

Homayoun Ershadi

Shirin Esmaeeli

Iman Foroodian

Mansour Ghanijahed

Shokoufeh Heidarian

Leila Hosseini

Mohammad Reza Hosseinzadeh

Ali Karami

Reza Kianian

Omid Nemati

Roya Nonahali

Asghar Piran

Amin Ranjbar

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR ÖYKÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İnişli Çıkışlı Bir Öykü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.