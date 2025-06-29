İnişli Çıkışlı Bir Öykü filminin yönetmen koltuğunda Kamal Tabrizi oturuyor. Filmin senaristliğini Farzad Fakhrizadeh üstleniyor. Peki, İnişli Çıkışlı Bir Öykü filminin konusu ne? İnişli Çıkışlı Bir Öykü filminin oyuncuları kim?
İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR ÖYKÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir yazar (Raha) olağanüstü bir hikâye yazmayı hayal etmektedir. Rüyanın gerçekleştiği ve fantastik bir hikaye yazma yeteneğinin ortaya çıktığı özel bir an gelir, ancak görünüşe göre artık çok geçtir.
İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR ÖYKÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lida Abbasi
Amir Mir Akhori
Fujan Arefpoor
Homayoun Ershadi
Shirin Esmaeeli
Iman Foroodian
Mansour Ghanijahed
Shokoufeh Heidarian
Leila Hosseini
Mohammad Reza Hosseinzadeh
Ali Karami
Reza Kianian
Omid Nemati
Roya Nonahali
Asghar Piran
Amin Ranjbar
İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR ÖYKÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İnişli Çıkışlı Bir Öykü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.