İntikam: Bir Aşk Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Johnny Martin oturuyor. Filmin senaristliğini John Mankiewicz üstleniyor. Peki, İntikam: Bir Aşk Hikayesi filminin konusu ne? İntikam: Bir Aşk Hikayesi filminin oyuncuları kim?

İNTİKAM: BİR AŞK HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

4 Temmuz bayramının ardından bir gece yarısı, 12 yaşındaki kızı Bethie'yle birlikte evine yürüyen Teena, bir çetenin saldırısına uğrar. Bethie'nin gözlerinin önünde tecavüze uğrayan Teena adaletin yerini bulmasını istemektedir. Bethie saldırganları teşhis edebilir ancak saldırganlar çok başarılı bir avukat tutunca Teena'nın eli oldukça zayıflar. En sonunda suçlular hiçbir ceza almadan serbest bırakılır. Saldırı günü olay yerine ilk gelen polis memuru ve aynı zamanda da Körfez Savaşı gazisi olan John Dromor, Teena'ya yardım edip intikamını almaya karar verir.

İNTİKAM: BİR AŞK HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Talitha Bateman

Emily Sandifer

Joshua Mikel

Nicole Barré

Carlos Guerrero

Rocco Nugent

Dikran Tulaine

İNTİKAM: BİR AŞK HİKAYESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam: Bir Aşk Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.