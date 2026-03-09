Cumhuriyet Gazetesi Logo
İntikam (The Foreigner) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İntikam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İntikam filminin konusu ne? İntikam filminin oyuncuları kim?

İntikam (The Foreigner) filminin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Filmin senaristliğini ise David Marconi üstleniyor. Peki, İntikam filminin konusu ne? İntikam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Restoran sahibi olan Quan zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. Yaşanan korkunç olayın etkisinden uzun süre çıkamayan acılı baba kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinir. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulacaktır.  

İNTİKAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Pierce Brosnan

Orla Brady

Dermot Crowley

Ray Fearon

Rory Fleck-Byrne

Michael McElhatton

Charlie Murphy 

Lia Williams 

John Cronin 

Caolan Byrne

Katie Leung 

Simon Kunz 

Branwell Donaghey 

Stephen Hogan 

Dino Fazzani 

Jorge Leon Martinez

Paul Terry 

Pippa Bennett-Warner Marissa 

David Pearse Billy 

Rufus Jones 

Roberta Taylor 

Thusitha Jayasundera 

Lasco Atkins 

Bern Collaco 

Mark Tandy 

Aaron Monaghan

Lee Nicholas Harris 

Shina Shihoko Nagai 

İNTİKAM FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

İntikam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.

