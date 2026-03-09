İntikam (The Foreigner) filminin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Filmin senaristliğini ise David Marconi üstleniyor. Peki, İntikam filminin konusu ne? İntikam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Restoran sahibi olan Quan zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. Yaşanan korkunç olayın etkisinden uzun süre çıkamayan acılı baba kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinir. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulacaktır.
İNTİKAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Pierce Brosnan
Orla Brady
Dermot Crowley
Ray Fearon
Rory Fleck-Byrne
Michael McElhatton
Charlie Murphy
Lia Williams
John Cronin
Caolan Byrne
Katie Leung
Simon Kunz
Branwell Donaghey
Stephen Hogan
Dino Fazzani
Jorge Leon Martinez
Paul Terry
Pippa Bennett-Warner Marissa
David Pearse Billy
Rufus Jones
Roberta Taylor
Thusitha Jayasundera
Lasco Atkins
Bern Collaco
Mark Tandy
Aaron Monaghan
Lee Nicholas Harris
Shina Shihoko Nagai
İNTİKAM FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
İntikam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.