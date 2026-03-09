İntikam (The Foreigner) filminin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Filmin senaristliğini ise David Marconi üstleniyor. Peki, İntikam filminin konusu ne? İntikam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Restoran sahibi olan Quan zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. Yaşanan korkunç olayın etkisinden uzun süre çıkamayan acılı baba kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinir. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulacaktır.

İNTİKAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Pierce Brosnan

Orla Brady

Dermot Crowley

Ray Fearon

Rory Fleck-Byrne

Michael McElhatton

Charlie Murphy

Lia Williams

John Cronin

Caolan Byrne

Katie Leung

Simon Kunz

Branwell Donaghey

Stephen Hogan

Dino Fazzani

Jorge Leon Martinez

Paul Terry

Pippa Bennett-Warner Marissa

David Pearse Billy

Rufus Jones

Roberta Taylor

Thusitha Jayasundera

Lasco Atkins

Bern Collaco

Mark Tandy

Aaron Monaghan

Lee Nicholas Harris

Shina Shihoko Nagai

İNTİKAM FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

İntikam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.