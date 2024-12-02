G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin konusu ne? G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin oyuncuları kim?
G.I. Joe Origins: Snake Eyes filmi televizyon ekranlarında ilk defa izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin konusu ne? G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmin senaristliğini Evan Spiliotopoulos ve Anna Waterhouse üstleniyor. Peki, G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin konusu ne? G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin oyuncuları kim?
G. I. JOE ORIGINS: SNAKE EYES FİLMİNİN KONUSU NE?
Snake Eyes: G.I. Joe Origins, bir Japon klanının varislerinin hayatını kurtarmasıyla klana kabul edilen Snake Eyes'ın hikayesini konu ediyor. Japonya’ya giden Snake Eyes, burada Arashikage tarafından bir ninja savaşçısı olmanın yöntemlerini öğrenir. Arashikage'nin ona sunduğu bir diğer şeyse hep özlemini çektiği yuvadır. Kendisine yeni bir dünya kuran Snake Eyes'ın hayatı, geçmişinden gelen sırların ortaya çıkmasıyla alt üst olur. Sırların ortaya çıkması, Snake Eyes’ın onuru ve sadakatinin sınanmasına neden olur.
G. I. JOE ORIGINS: SNAKE EYES OYUNCULARI KİM?
Henry Golding
Rolü : Snake Eyes
Andrew Koji
Rolü : Tommy / Storm Shadow
Úrsula Corberó
Rolü : Anastasia Cisarovna / Baroness
Samara Weaving
Rolü : Shana M. O’Hara / Scarlett
Haruka Abe
Rolü : Akiko
Takehiro Hira
Rolü : Kenta
Peter Mensah
Rolü : Blind Master
Iko Uwais
Rolü : Hard Master
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