Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:44

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:44

G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmin senaristliğini Evan Spiliotopoulos ve Anna Waterhouse üstleniyor. Peki, G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin konusu ne? G.I. Joe Origins: Snake Eyes filminin oyuncuları kim?

G. I. JOE ORIGINS: SNAKE EYES FİLMİNİN KONUSU NE?

Snake Eyes: G.I. Joe Origins, bir Japon klanının varislerinin hayatını kurtarmasıyla klana kabul edilen Snake Eyes'ın hikayesini konu ediyor. Japonya’ya giden Snake Eyes, burada Arashikage tarafından bir ninja savaşçısı olmanın yöntemlerini öğrenir. Arashikage'nin ona sunduğu bir diğer şeyse hep özlemini çektiği yuvadır. Kendisine yeni bir dünya kuran Snake Eyes'ın hayatı, geçmişinden gelen sırların ortaya çıkmasıyla alt üst olur. Sırların ortaya çıkması, Snake Eyes’ın onuru ve sadakatinin sınanmasına neden olur.

G. I. JOE ORIGINS: SNAKE EYES OYUNCULARI KİM?

Henry Golding

Rolü : Snake Eyes

Andrew Koji

Rolü : Tommy / Storm Shadow

Úrsula Corberó

Rolü : Anastasia Cisarovna / Baroness

Samara Weaving

Rolü : Shana M. O’Hara / Scarlett

Haruka Abe

Rolü : Akiko

Takehiro Hira

Rolü : Kenta

Peter Mensah

Rolü : Blind Master

Iko Uwais

Rolü : Hard Master