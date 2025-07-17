İntikam Yemini (Out For Justice) filminin konusu ne? İntikam Yemini filminin oyuncuları kim?

İntikam Yemini filminin yönetmen koltuğunda John Flynn oturuyor. Filmin senaristliğini David Lee Henry üstleniyor. Peki, İntikam Yemini filminin konusu ne? İntikam Yemini filminin oyuncuları kim?

İNTİKAM YEMİNİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Brooklyn'de şimdiki zaman ve polis rolünde burada doğmuş ve büyümüş Gino Felino (Steven Seagal). Gino, hayatı boyunca birçok şey görmüştür, ama bazı şeyleri kabul edememektedir. Çocukluktan beri tanıdığı mahallenin kötü çocuğu (William Forsythe), şimdi de Brooklyn'in sokaklarını bir savaş alanına çevirmektedir. Gino için onu hapishaneye göndermek, çok büyük bir zevk olacaktır. Ama bunu yapabilmek için, ilk önce onu yakalaması gerekmektedir.

İNTİKAM YEMİNİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gina Gershon

John Leguizamo

William Forsythe

Steven Seagal

Jerry Orbach

Sal Richards

Jay Acovone

Jo Champa

Shareen Mitchell

İNTİKAM YEMİNİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam Yemini filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.