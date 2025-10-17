Işıklar Sönünce filminin yönetmen koltuğunda David F. Sandberg oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Heisserer üstleniyor. Peki, Işıklar Sönünce filminin konusu ne? Işıklar Sönünce filminin oyuncuları kim?
IŞIKLAR SÖNÜNCE FİLMİNİN KONUSU NE?
Film ailesine dadanan bir doğaüstü varlığın gizemini çözmeye çalışan Rebecca'yı temel alıyor. Rebecca küçük kardeşini kurtarabilmek için bu gizemli varlığı yok etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor.
IŞIKLAR SÖNÜNCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Maria Bello
Teresa Palmer
Billy Burke
Alexander DiPersia
Gabriel Bateman
Emily Alyn Lind
IŞIKLAR SÖNÜNCE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Işıklar Sönünce filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.