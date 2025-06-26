Issız Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim? Issız Adam filmi ne zaman vizyona girdi?

Issız Adam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak üstleniyor. Peki, Issız Adam filminin konusu ne? Issız Adam filminin oyuncuları kim?

ISSIZ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Alper, gurme denilecek seviyede yemek kültürü olan kendi restoranının sahibi bir aşçıdır. Lüks yaşamayı seven, işinde başarılı ama özel yaşantısını her gün farklı kadınlarla geçirerek düzene koyamamış, yaşamını; yaptığı yemekler, zengin kadınlar çevresinde yaşayan birisidir.

Ada, Taksim'de çocuk kostümleri tasarlayıp dikmekte olan, Alper'in modern hayatının aksine çok mütevazı, hayatta fazla inişleri çıkışları olmayan genç bir kızdır. Bir gün eski bir kitabı bulabilmek için Beyoğlu'nda dolaşırken Alper ile Ada aynı kitapçıya girerler ve aşk ile çelişkili yaşam onlar için başlamış olur. Aralarındaki ilişkide görünür bir şekilde herhangi bir sorun bulunmasa da, Alper'in yalnızlık arayışı ve toplumla hiçbir zaman iyi ilişkiler edinmek istemeyişi ilişkinin sonunu getirmektedir.

ISSIZ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cemal Hünal - Alper

Melis Birkan - Ada

Yıldız Kültür - Müzeyyen

Şerif Bozkurt - Şenol

Gözde Kansu - Sinem

Aslı Aybars - Yasemin

Goncagül Sunar - Müşteri Kadın

Veda Yurtsever - Alper'in Arkadaşı

ISSIZ ADAM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Issız Adam filmi 7 Kasım 2008 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girdi.

ISSIZ ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Issız Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.