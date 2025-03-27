İstanbul Ansiklopedisi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İstanbul Ansiklopedisi dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
İstanbul Ansiklopedisi dizisinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul Ansiklopedisi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İstanbul Ansiklopedisi dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Selman Nacar'ın yönetmenliğini üstlendiği İstanbul Ansiklopedisi dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, İstanbul Ansiklopedisi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İstanbul Ansiklopedisi dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, farklı çevrelerde yetişen, bambaşka karakterlerdeki Nesrin ve Zehra'nın hikayesini takip ediyor.
İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Canan Ergüder
Helin Kandemir
Müjde Ar
Tolga Tekin
Nezaket Erden
Kaan Miraç Sezen
İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
İstanbul Ansiklopedisi 17 Nisan'dan itibaren Netflix'te seyirciyle buluşacak.
Etiketler: #İstanbul Ansiklopedisi #Canan Ergüder #Netflix #Müjde Ar
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