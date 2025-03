Netflix, Stephen King'in 'Cujo' romanı filme uyarlanacak...

Yayınlanma: 12.03.2025 - 22:31

Güncelleme: 12.03.2025 - 22:31

Netflix, Stephen King'in kuduz bir köpekten kendilerini korurken arabalarında mahsur kalan bir anne ve oğlunu konu alan korku romanı "Cujo"nun yeniden çevrimine yeşil ışık yaktı.

Projeyi duyuran Deadline'ın haberine göre, Roy Lee henüz bir yazar, yönetmen ya da oyuncu kadrosu belirlenmemiş olan yeniden çevrimin yapımcılığını üstlenecek. King'in 1981 tarihli kitabı ilk olarak Lewis Teague'nin yönettiği ve Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly ve Danny Pintauro'nun rol aldığı 1983 tarihli aynı adlı filmle beyazperdeye uyarlanmıştı. "Cujo" gişede 6 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya çapında 21 milyon dolar kazandı.

King'in küçük ekrandaki çalışmaları arasında HBO'nun yakında gösterime girecek olan "It" prequel'i "Welcome to Derry"nin yanı sıra Flanagan'ın Amazon'daki "Carrie" dizisi de yer alıyor.