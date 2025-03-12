Netflix, Stephen King'in 'Cujo' romanı filme uyarlanacak...

Stephen King'in "Cujo" adlı romanından uyarlanacak yeni bir film geliyor.

Netflix, Stephen King'in 'Cujo' romanı filme uyarlanacak...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 22:31

Netflix, Stephen King'in kuduz bir köpekten kendilerini korurken arabalarında mahsur kalan bir anne ve oğlunu konu alan korku romanı "Cujo"nun yeniden çevrimine yeşil ışık yaktı.

Projeyi duyuran Deadline'ın haberine göre, Roy Lee henüz bir yazar, yönetmen ya da oyuncu kadrosu belirlenmemiş olan yeniden çevrimin yapımcılığını üstlenecek. King'in 1981 tarihli kitabı ilk olarak Lewis Teague'nin yönettiği ve Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly ve Danny Pintauro'nun rol aldığı 1983 tarihli aynı adlı filmle beyazperdeye uyarlanmıştı. "Cujo" gişede 6 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya çapında 21 milyon dolar kazandı.

King'in küçük ekrandaki çalışmaları arasında HBO'nun yakında gösterime girecek olan "It" prequel'i "Welcome to Derry"nin yanı sıra Flanagan'ın Amazon'daki "Carrie" dizisi de yer alıyor.



Etiketler: #Stephen King #Netflix #Korku #Film

İlgili Haberler

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Bir İhtimal Daha Var, Sanal Ülke, The Residence ve daha fazlası...

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Bir İhtimal Daha Var, Sanal Ülke, The Residence ve daha fazlası...
Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli
Netflix, 4 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

Netflix, 4 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler