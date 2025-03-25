Netflix'te görüntü kalitesi artıyor: HDR10+ desteği geldi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:36

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:36

Netflix, kullanıcılarının sesine kulak vererek görüntü kalitesini artırıyor. Daha önce HDR10 ve bunun yanında Dolby Vision desteği sunulan platform için şimdi de HDR10+ desteği geliyor. Bu sayede desteklenen cihazlarda görüntü kalitesi de fark edilir seviyede artmış olacak.

NETFLIX DAHA İYİ GÖRÜNTÜ KALİTESİ SUNUYOR

HDR10+ ve AV1 desteği bulunan telefon, tablet ve akıllı TV sahibi olan kullanıcılar daha iyi görüntü kalitesinde Netflix içeriklerini izleyebilecek.Bunun son kullanıcıya etkisi ise daha fazla ayrıntı, daha parlak ve gerçekçi görüntülerin izlenmesi.

Netflix bundan yaklaşık 10 yıl önce HDR desteği vermişti.Yüksek Dinamik Aralık yani HDR, görüntülerin daha fazla ayrıntıya, canlı renklere ve gelişmiş gerçekçiliğe sahip olmasını sağlıyor.

Netflix'in söylediğine göre son beş yılda, HDR akışı yüzde 300'den fazla artarken, Netflix izleyen HDR yapılandırılmış cihaz sayısı iki katından fazla artmış.