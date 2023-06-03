İyi Olan Kazansın filminin konusu nedir? İyi Olan Kazansın filminin oyuncuları kim?
İyi Olan Kazansın filmi 2012 yılında vizyona girdi. İyi Olan Kazansın filminin konusu nedir? İyi Olan Kazansın filminin oyuncuları kim?
İyi Olan Kazansın filminin yönetmenliğini McG, senaristliğini Timothy Dowling, Simon Kinberg üstleniyor.
İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hem çok iyi iki dost hem de CIA'in üst düzey yetenekli ajanları olan ikili, birbirlerinden habersiz aynı kadına aşık olurlar. Lauren de tam karar verinceye kadar her ikisiyle çıkmakta bir sakınca görmeyince, ajanlar yeteneklerini bu sefer birbirlerini alt etmek ve Lauren'i tavlamak için kullanırlar.
İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İyi Olan Kazansın filminin oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Chris Pine, Reese Witherspoon ve Til Schweiger yer alıyor
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