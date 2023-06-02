Salako filmi konusu nedir? Salako filmi nerede, ne zaman çekildi? Salako filmi oyuncuları kimler?
Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan Salako, Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sinemaseverler, Salako filminin konusu, nerede ve ne zaman çekildiğini, oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Salako filmi konusu nedir? Salako filmi nerede, ne zaman çekildi? Salako filmi oyuncuları kimler?
Salako filmi 1974 yılında vizyona giren Türk sinemanını önemli eserlerinden biridir. Salako filmini yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlenitken, filmin senaryosunu Sadık Şendil kaleme aldı. Salako filmi, Kemal Sunal'ın başrol oynadığı ilk filmdir. Salako filminin konusu, nerede ve ne zaman çekildiğini, oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Salako filmi konusu nedir? Salako filmi nerede, ne zaman çekildi? Salako filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SALAKO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.
SALAKO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Salako
Meral Zeren - Emine
İhsan Yüce - Reşit Ağa
Talat Gözbak - Abuzer Efendi
Nevzat Okçugil - Reşit ağanın karısı
Özden Yüce - Emine'nin kardeşi
Sevinç Okşar
Oktar Durukan - Hamido
Mete İnselel - Kasaba berberi
İhsan Baysal - Deli Ökkeş
Kudret Karadağ - Tilki Selim
Yusuf Sezer - Tefeci Abuzer'in adamı
Necdet Yakın - Köy berberi
Urfalı Babi - Urfalı
Zeki Alpan - Kumaşçı
Ahmet Turgutlu - Hamido'nun adamı
Mustafa Yavuz - İzci Mehmet
Hakkı Kıvanç - Kahveci
Yusuf Çetin - Hamido'nun adamı
Ahmet Karaca - Hamido'nun adamı
Sabahat İzgü - Köylü
Bahri Ateş - Köylü
Nermin Özses - Köylü
İhsan Gedik - Reşit Ağa nın adamı
Dündar Aydınlı - Hamido'nun adamı
Günay Güner - Hamido'nun adamı
Yaşar Şener - Köylü
Feridun Çölgeçen - Sarraf
Osman Han - Köylü
Niyazi Gökdere - Köylü
Yaşar Güçlü - Köylü
Yusuf Çağatay - Esnaf
SALAKO FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Salako filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7,4 olarak belirlenmiştir.
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