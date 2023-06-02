Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:20

Güncelleme: 02.06.2023 - 12:20

Salako filmi 1974 yılında vizyona giren Türk sinemanını önemli eserlerinden biridir. Salako filmini yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlenitken, filmin senaryosunu Sadık Şendil kaleme aldı. Salako filmi, Kemal Sunal'ın başrol oynadığı ilk filmdir. Salako filminin konusu, nerede ve ne zaman çekildiğini, oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Salako filmi konusu nedir? Salako filmi nerede, ne zaman çekildi? Salako filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SALAKO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Salako

Meral Zeren - Emine

İhsan Yüce - Reşit Ağa

Talat Gözbak - Abuzer Efendi

Nevzat Okçugil - Reşit ağanın karısı

Özden Yüce - Emine'nin kardeşi

Sevinç Okşar

Oktar Durukan - Hamido

Mete İnselel - Kasaba berberi

İhsan Baysal - Deli Ökkeş

Kudret Karadağ - Tilki Selim

Yusuf Sezer - Tefeci Abuzer'in adamı

Necdet Yakın - Köy berberi

Urfalı Babi - Urfalı

Zeki Alpan - Kumaşçı

Ahmet Turgutlu - Hamido'nun adamı

Mustafa Yavuz - İzci Mehmet

Hakkı Kıvanç - Kahveci

Yusuf Çetin - Hamido'nun adamı

Ahmet Karaca - Hamido'nun adamı

Sabahat İzgü - Köylü

Bahri Ateş - Köylü

Nermin Özses - Köylü

İhsan Gedik - Reşit Ağa nın adamı

Dündar Aydınlı - Hamido'nun adamı

Günay Güner - Hamido'nun adamı

Yaşar Şener - Köylü

Feridun Çölgeçen - Sarraf

Osman Han - Köylü

Niyazi Gökdere - Köylü

Yaşar Güçlü - Köylü

Yusuf Çağatay - Esnaf

SALAKO FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Salako filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7,4 olarak belirlenmiştir.