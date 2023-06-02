Kutsal Damacana: Dracoola filmi konusu nedir? Kutsal Damacana: Dracoola filmi oyuncuları kimler?
Kutsal Damacana: Dracoola filmi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmseverler, Kutsal Damacana: Dracoola filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kutsal Damacana: Dracoola filmi konusu nedir? Kutsal Damacana: Dracoola filmi oyuncuları kimler?
Kutsal Damacana: Dracoola, 2011 Türkiye yapımı komedi türündeki sinema filmidir. Kutsal Damacana 2'nin devam filmidir. 21 Ocak 2011'de vizyone giren Kutsal Damacana: Dracoola filminin yönetmenliğini Korhan Bozkurt yaparken filmin senaryosunu Ahmet Yılmaz ve Şenol Zencir kaleme aldı. Kutsal Damacana: Dracoola filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kutsal Damacana: Dracoola filmi konusu nedir? Kutsal Damacana: Dracoola filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
KUTSAL DAMACANA: DRACOOLA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Akıncı Kara Fuat bundan 600 yıl önce Transilvanya Valisi III. Vlad’ı yakalamış ve hapse atmıştır. Yıllarca hapiste kalan Vlad, çıktıktan sonra acımasızlığı ile ün salmış herkesi kazığa oturtmuştur. Tanrı’nın gazabına uğrayan Vlad halkının kanını içerek vampire dönüşmüş ve Kara Fuat’ın peşine düşmüştür. Yüzyıllar boyunca soyu Kara Fuat’a dayanan herkesi yok eden Vlad’ın son hedefi, Kara Fuat soyunun son temsilcisi Sebahattin’dir. Sebahattin, yetim olarak yetiştiği konakta çalışmaktadır. Bütün bu yaşananlardan haberi olmadan hayatını sürdüren Sebahattin’in karşısına bir gün gizemli bir adam çıkar… Transilvanyalı Vlad onun da izini bulmuştur.
KUTSAL DAMACANA: DRACOOLA FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Ersin Korkut - Sebo / Kara Fuat
Sinan Bengier - Tamer
Volkan Demirok - Volkan
Şahin Irmak - Kont Dracula
Özge Ulusoy - Demet
Ceyhun Fersoy - Ertan
Burhan Türk - Fatih Sultan Mehmet
Ececan Gümeci - Kaşika
Abidin Yerebakan - Ekrem Abi
Hüseyin Elmalıpınar - Cevdet/Kenan
Ahmet Bilgin - Dimitri/Bilet Kontrol
Mahmut Kemal Arslan - Aleksey
Güzin Usta - Ertan Anne/Tamer'in Eşi
Yakup Konca - Nakliyeci
Cebrail Okçu - Nakliyeci
Erdem Baş - Sevda
Ayhan Kanat - Yönetmen Kenan Abi
Ömer Tunar - Mafya
Duygu Yıldız - Türk Filmi Kadın
Kubilay Güleçoğlu - Ergen-2
Kemal Aslan - Bilet Kontrol
Yıldıray Yıldızoğlu - Şıracı
Alp Çoker - Ergen-1
Nazım Karagöz - Türk Filmi Adam
Eyüp Bahşi - Garson
Yakup Yavru - Hikmet Usta
Yahya Çelebi - Yeniçeri
Şenol Önder - Mustafa
Rıdvan Göksu - Vezir
Şenol Şahin - Yeniçeri
Yusuf Şahin - Serseri
Fırat Doğruloğlu - Seslendirme
KUTSAL DAMACANA: DRACOOLA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kutsal Damacana: Dracoola filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.4 olarak belirlenmiştir.
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