Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:09

Güncelleme: 02.06.2023 - 12:09

Kutsal Damacana: Dracoola, 2011 Türkiye yapımı komedi türündeki sinema filmidir. Kutsal Damacana 2'nin devam filmidir. 21 Ocak 2011'de vizyone giren Kutsal Damacana: Dracoola filminin yönetmenliğini Korhan Bozkurt yaparken filmin senaryosunu Ahmet Yılmaz ve Şenol Zencir kaleme aldı. Kutsal Damacana: Dracoola filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kutsal Damacana: Dracoola filmi konusu nedir? Kutsal Damacana: Dracoola filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KUTSAL DAMACANA: DRACOOLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Akıncı Kara Fuat bundan 600 yıl önce Transilvanya Valisi III. Vlad’ı yakalamış ve hapse atmıştır. Yıllarca hapiste kalan Vlad, çıktıktan sonra acımasızlığı ile ün salmış herkesi kazığa oturtmuştur. Tanrı’nın gazabına uğrayan Vlad halkının kanını içerek vampire dönüşmüş ve Kara Fuat’ın peşine düşmüştür. Yüzyıllar boyunca soyu Kara Fuat’a dayanan herkesi yok eden Vlad’ın son hedefi, Kara Fuat soyunun son temsilcisi Sebahattin’dir. Sebahattin, yetim olarak yetiştiği konakta çalışmaktadır. Bütün bu yaşananlardan haberi olmadan hayatını sürdüren Sebahattin’in karşısına bir gün gizemli bir adam çıkar… Transilvanyalı Vlad onun da izini bulmuştur.

KUTSAL DAMACANA: DRACOOLA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ersin Korkut - Sebo / Kara Fuat

Sinan Bengier - Tamer

Volkan Demirok - Volkan

Şahin Irmak - Kont Dracula

Özge Ulusoy - Demet

Ceyhun Fersoy - Ertan

Burhan Türk - Fatih Sultan Mehmet

Ececan Gümeci - Kaşika

Abidin Yerebakan - Ekrem Abi

Hüseyin Elmalıpınar - Cevdet/Kenan

Ahmet Bilgin - Dimitri/Bilet Kontrol

Mahmut Kemal Arslan - Aleksey

Güzin Usta - Ertan Anne/Tamer'in Eşi

Yakup Konca - Nakliyeci

Cebrail Okçu - Nakliyeci

Erdem Baş - Sevda

Ayhan Kanat - Yönetmen Kenan Abi

Ömer Tunar - Mafya

Duygu Yıldız - Türk Filmi Kadın

Kubilay Güleçoğlu - Ergen-2

Kemal Aslan - Bilet Kontrol

Yıldıray Yıldızoğlu - Şıracı

Alp Çoker - Ergen-1

Nazım Karagöz - Türk Filmi Adam

Eyüp Bahşi - Garson

Yakup Yavru - Hikmet Usta

Yahya Çelebi - Yeniçeri

Şenol Önder - Mustafa

Rıdvan Göksu - Vezir

Şenol Şahin - Yeniçeri

Yusuf Şahin - Serseri

Fırat Doğruloğlu - Seslendirme

KUTSAL DAMACANA: DRACOOLA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kutsal Damacana: Dracoola filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.4 olarak belirlenmiştir.