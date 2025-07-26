İyi Oyun filminin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Filmin senaristliğini Emre Sirel üstleniyor. Peki, İyi Oyun filminin konusu ne? İyi Oyun filminin oyuncuları kim?

İYİ OYUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Liseyi yeni bitirmiş, sıradan bir çocuk olan Cenk, yarı zamanlı çalıştığı internet kafede, parayla başkalarının yerine oyun oynayarak, ailesini tek başına geçindirmeye çalışan annesine destek olmaktadır. Yeni kurulan bir takımın menajeri tarafından keşfedilip, kendini profesyonel oyun dünyasının içinde LoL takımında bulan Cenk, takım arkadaşları Batu, Naz, JJ, Aslan ve sonradan dahil olacak gizemli koçları Özer'le beraber çıktığı zorlu yolculukta, sezon turnuvasını kazanmak için sadece oyunu iyi oynamak yeterli olacak mıdır?

İYİ OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mert Yazıcıoğlu

Afra Saraçoğlu

Kerem Bürsin

Orkun Işıtmak

Yiğit Kirazcı

Hakan Kurtaş

Doğaç Yıldız

Bahar Şahin

İYİ OYUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İyi Oyun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.