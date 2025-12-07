İyisi mi Kaç filminin yönetmen koltuğunda Brett Simon oturuyor. Filmin senaristliğini Annie Burgstede, Chad Faust üstleniyor. Peki, İyisi mi Kaç filminin konusu ne? İyisi mi Kaç filminin oyuncuları kim?

İYİSİ Mİ KAÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Birbirleriyle uyumsuz 3 kişi,yaşanan bir olaydan sonra birlikte kaçmaya başlarlar. Peşlerinde de onları tercihen ölü ele geçirmek isteyen 2 FBI ajanı vardır. Oscar'lı usta aktör Jeremy Irons'ı izlediğimiz aksiyon dolu eğlenceli filmde, kendisine Analeigh Tipton ve Alex Sharp eşlik ediyor.

İYİSİ Mİ KAÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alex Sharp

Analeigh Tipton

Jeremy Irons

Maria Bello

Karan Soni

Tonya Roberts

Chad Faust

Edi Gathegi

Jane Seymour

Megan Chelf Fisher

İYİSİ Mİ KAÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İyisi mi Kaç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.