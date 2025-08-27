J. Edgar filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Dustin Lance Black üstleniyor. Peki, J. Edgar filminin konusu ne? J. Edgar filminin oyuncuları kim?

J. EDGAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerika'nın en güçlü adamlarından biri olarak kabul edilen J. Edgar Hoover, Federal Soruşturma Bürosu'nun başı olarak geçirdiği neredeyse elli yıl boyunca ülkesini korumak için hiçbir şeyin önüne çıkmasına izin vermedi. Sekiz başkan ve üç savaş gören Hoover, somut ve sezilen tehlikelere karşı savaş açarken, vatandaşlarının güvenliği için kuralları esnetmekten çekinmedi.

Yöntemleri hem acımasız hem de kahramanca olan bu adamın çok istemesine rağmen bir türlü dünyaca takdir görmedi. Hoover, sırlara (özellikle de başkalarının sırlarına) büyük değer atfeden ve bu bilgiyi ulusun önde gelen liderleri üzerinde otorite sağlamak için kullanmaktan korkmayan biriydi. Bilginin güç olduğunu ve korkunun fırsat yarattığını anladığından, ikisini de kullanarak daha önce benzeri görülmemiş bir nüfuza sahip oldu ve hem güçlü hem de dokunulmaz bir itibar elde etti.

J. EDGAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonardo DiCaprio

Naomi Watts

Judi Dench

Denis O'Hare

Adam Driver

Josh Lucas

Dermot Mulroney

Armie Hammer

Stephen Root

Emily Alyn Lind

Kaitlyn Dever

Damon Herriman

Josh Stamberg

Ed Westwick

Michael O'Neill

Zach Grenier

J. EDGAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

J. Edgar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.