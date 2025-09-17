Jackie Chan İz Peşinde (Skiptrace) filminin konusu ne? Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncuları kim?

Jackie Chan İz Peşinde filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Filmin senaristliğini Jay Longino, BenDavid Grabinski üstleniyor. Peki, Jackie Chan İz Peşinde filminin konusu ne? Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncuları kim?

JACKIE CHAN İ Z PE Şİ NDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Bennie Chan Hong Kong’lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong’un peşindedir. Birgün Chan'in yeğeni Bai Shu, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts’ı bulmaya karar verir. Birbirine hiç benzemeyen hatta tamamen zıt iki karakter Chan ve Watts Moğolistan’dan Çin’e, Makau’ya ve Hong Kong’a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar. Başrollerinde Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Johnny Knoxville

Bingbing Fan

Eric Tsang

Eve Torres

Winston Chao

Michael Wong

Charlie Rawes

Jai Day

Lily Ji

Temur Mamisashvili

Paul Philip Clark

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİ N İ N IMDb PUANI KAÇ?

Jackie Chan İz Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.