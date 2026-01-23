Jackie filminin yönetmen koltuğunda Pablo Larraín oturuyor. Filmin senaristliğini Noah Oppenheim üstleniyor. Peki, Jackie filminin konusu ne? Jackie filminin oyuncuları kim?

JACKIE FİLMİNİN KONUSU NE?

Başkan Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta konvoyunun geçişi sırasında açılan ateşle öldürülür. Olay esnasında Kennedy'nin hemen yanı başında olan First Lady Jackie bir yandan tüm ulusun gözleri üzerindeyken bu travmayı atlatmaya çalışacak, bir yandan da kocasının tarihi mirasını yaşatıp çocukları için vakur bir duruş sergilemek zorunda kalacaktır.

JACKIE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Natalie Portman

Peter Sarsgaard

Greta Gerwig

Billy Crudup

John Hurt

John Carroll Lynch

JACKIE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jackie filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.