21.12.2025 17:28:00
Haber Merkezi
"Bez Bebek" dizisindeki iddialarla gündeme gelen ünlü oyuncu Asena Keskinci, bu kez başrolünde yer aldığı Jasmine dizisinin ilk bölümündeki cinsel ilişki sahneleriyle sosyal medyada oldukça konuşuldu. Peki, Jasmine 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Jasmine dizisi 3. bölümde neler olacak?

Jasmine dizisi, sosyal medyada en fazla araştırılan dizilerden biri oldu. Peki, Jasmine 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Jasmine dizisi 3. bölümde neler olacak?

 

 

JASMINE 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Jasmine 3. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu, özellikle diziyi takip eden izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre, dizinin üçüncü bölümü 26 Aralık 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Bu tarih, ikinci bölümün yayınlanmasının hemen ardından merakla beklenen hikayenin devamını sunacak şekilde planlandı.

 

Dizinin yeni bölümü, karakterler arasındaki gerilimi artıran sahneler ve beklenmedik sürprizlerle dolu olacak. Özellikle Asena Keskinci'nin performansı ve karakterinin hikayedeki gelişimi, dizinin izlenme oranlarını daha da yükseltecek gibi görünüyor.

