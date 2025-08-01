John Q filminin yönetmen koltuğunda Nick Cassavetes oturuyor. Filmin senaristliğini James Kearns üstleniyor. Peki, John Q filminin konusu ne? John Q filminin oyuncuları kim?

JOHN Q FİLMİNİN KONUSU NE?

Sıradan bir işçi olarak bir fabrikada çalışmakta olan John Q (Denzel Washington) bir gün ansızın oğlu Mike in maç sırasında rahatsızlandığını öğrenir. Hastahaneye gittiğinde ise aldığı haberle yıkılır. Oğlunun kalbi normalden üç kat daha büyüktür ve bunun tedavisi için ameliyat olması gerekmektedir. Fakat maddi durumlar buna elvermez. Maddi sıkıntı eşiğinde oğlunu hayata döndürebilmek için John Q evinde ne var ne yoksa hepsini satar yine de çözüm olmaz. Ve sonunda çaresiz bir şekilde kalp cerrahı Raymond Turner'un da aralarında bulunduğu hastane personellerini rehin alır....

JOHN Q FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gabriela Oltean

Denzel Washington

Kimberly Elise

Ron Annabelle

Daniel E. Smith

David Thornton

Barry G. King

Laura Harring

James Woods

Kevin Connolly

Larissa Laskin

Vanessa Branch

Stephanie Moore

James Finnerty

Anne Heche

JOHN Q FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

John Q filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.