John Q filminin yönetmen koltuğunda Nick Cassavetes oturuyor. Filmin senaristliğini James Kearns üstleniyor. Peki, John Q filminin konusu ne? John Q filminin oyuncuları kim?
JOHN Q FİLMİNİN KONUSU NE?
Sıradan bir işçi olarak bir fabrikada çalışmakta olan John Q (Denzel Washington) bir gün ansızın oğlu Mike in maç sırasında rahatsızlandığını öğrenir. Hastahaneye gittiğinde ise aldığı haberle yıkılır. Oğlunun kalbi normalden üç kat daha büyüktür ve bunun tedavisi için ameliyat olması gerekmektedir. Fakat maddi durumlar buna elvermez. Maddi sıkıntı eşiğinde oğlunu hayata döndürebilmek için John Q evinde ne var ne yoksa hepsini satar yine de çözüm olmaz. Ve sonunda çaresiz bir şekilde kalp cerrahı Raymond Turner'un da aralarında bulunduğu hastane personellerini rehin alır....
JOHN Q FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gabriela Oltean
Denzel Washington
Kimberly Elise
Ron Annabelle
Daniel E. Smith
David Thornton
Barry G. King
Laura Harring
James Woods
Kevin Connolly
Larissa Laskin
Vanessa Branch
Stephanie Moore
James Finnerty
Anne Heche
JOHN Q FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
John Q filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.