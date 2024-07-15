Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:56

Güncelleme: 15.07.2024 - 10:56

John Wick 4 filminin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Finch ve Shay Hatten üstleniyor. Peki, John Wick 4 filminin konusu ne? John Wick 4 filminin oyuncuları kim?

JOHN WICK 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

John Wick (Keanu Reeves), High Table'ı yenmenin yolunu keşfediyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce Wick'in, dünya çapında ittifaklara ve eski dostlarını düşmana dönüştüren güçlere sahip yeni bir düşmanla yüzleşmesi gerekiyor.

JOHN WICK 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves - John Wick

Bill Skarsgård - Marquis

Donnie Yen - Caine

Laurence Fishburne - Bowery King

Shamier Anderson - Tracker

Lance Reddick - Charon

Rina Sawayama - Akira

Scott Adkins - Killa

Ian McShane - Winston

Marko Zaror - Chidi

Natalia Tena - Katia

Aimée Emma Kwan - Mia

Clancy Brown - Harbinger

JOHN WICK 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

John Wick 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.