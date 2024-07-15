John Wick 4 filminin konusu ne? John Wick 4 filminin oyuncuları kim?
John Wick 4 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. John Wick 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, John Wick 4 filminin konusu ne? John Wick 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
John Wick 4 filminin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Finch ve Shay Hatten üstleniyor. Peki, John Wick 4 filminin konusu ne? John Wick 4 filminin oyuncuları kim?
JOHN WICK 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
John Wick (Keanu Reeves), High Table'ı yenmenin yolunu keşfediyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce Wick'in, dünya çapında ittifaklara ve eski dostlarını düşmana dönüştüren güçlere sahip yeni bir düşmanla yüzleşmesi gerekiyor.
JOHN WICK 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keanu Reeves - John Wick
Bill Skarsgård - Marquis
Donnie Yen - Caine
Laurence Fishburne - Bowery King
Shamier Anderson - Tracker
Lance Reddick - Charon
Rina Sawayama - Akira
Scott Adkins - Killa
Ian McShane - Winston
Marko Zaror - Chidi
Natalia Tena - Katia
Aimée Emma Kwan - Mia
Clancy Brown - Harbinger
JOHN WICK 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
John Wick 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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