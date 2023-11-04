Hayranları için müjde: John Wick evreni genişlemeye devam ediyor!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 00:00

John Wick evreni, Keanu Reeves'in başrolünde olduğu ilk filmin büyük başarısının ardından birçok devam filmi ve yan projelerle genişlemeye devam ediyor. Chad Stahelski, John Wick evreninin yeni projelerle büyümeye devam edeceğini ve şu anda bir John Wick TV dizisi üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Önceki projeler olan "The Continental" ve "Ballerina" gibi yan filmlere ek olarak, John Wick dünyasının televizyon dünyasına da taşınması planlanıyor. Chad Stahelski, yazar grubunun üzerinde çalıştığı fikirleri çok beğendiğini ve bu projelerin tamamının ilgi çekici olduğunu belirtti. Ayrıca, bu projelerin bir bölümünü yönetmek istediğini de söyledi.

Yönetmen, TV dizisinin bazı bölümlerini çekmeyi istemesinin nedenini, TV formatının filmlerde deneyemediği şeyleri denemek için fırsat sunduğunu ifade etti. John Wick evreninde farklı karakterlerin ve hikayelerin keşfedilmesi ve bu evrenin televizyon ekranlarına taşınması, aksiyon severler için heyecan verici olabilir.

John Wick hayranları, bu genişlemelerin serinin özgün cazibesini sürdürebilmesi için heyecanla yeni projeleri bekleyecektir. Keanu Reeves'in serideki rolüne geri dönüp dönmeyeceği ve nasıl bir şekilde döneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.