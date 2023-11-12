John Wick anime dizisi geliyor: Yönetmen Chad Stahelski projeyi doğruladı...

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:44

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:44

John Wick'in resmi bir anime dizisi yapım aşamasında, bu gelişme serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Yönetmen Chad Stahelski, Discourse Podcast'te yaptığı bir açıklamada, John Wick evreninde geçen bir anime dizisinin yapılmakta olduğunu doğruladı. Stahelski, projenin Lionsgate'in yardımıyla yapılan bir TV şovu ve bir anime dizisi içerdiğini belirtti. Ancak, animenin şu anda hangi aşamada olduğu ve ne zaman yayımlanacağı konusunda henüz detaylı bilgi verilmedi.

Anime uyarlaması, John Wick'in karakterinin efsanevi statüsünü ve aksiyon dolu maceralarını nasıl başarıyla yansıtabileceği açısından büyük bir merak konusu. Anime formatı, karakterlerin ve aksiyon sahnelerinin daha özgür bir şekilde tasarlanabildiği bir ortam sunar, bu da John Wick'in benzersiz dövüş sahnelerinin ve hikayesinin anime formatında nasıl bir şekil alacağına dair ilgi çekici bir potansiyel sunar.

Şu ana kadar animenin hangi stüdyo tarafından üretildiği, hangi dönemde yayımlanacağı ve hangi hikaye öğelerine odaklanacağı gibi detaylar net değil. Ancak, John Wick'in anime dünyasına adım atması, film serisinin başarılarına dayalı geniş bir hayran kitlesini memnun edebilir ve yeni bir izleyici kitlesi kazanabilir.