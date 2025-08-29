Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin yönetmen koltuğunda Juan Antonio Bayona oturuyor. Filmin senaristliğini Colin Trevorrow, Derek Connolly üstleniyor. Peki, Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin konusu ne? Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin oyuncuları kim?

JURRASIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURRASIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Pratt

Bryce Dallas Howard

Rafe Spall

Justice Smith

Daniella Pineda

James Cromwell

Toby Jones

Isabella Sermon

Jeff Goldblum

B.D. Wong

Ted Levine

Geraldine

Robert Emms

Peter Jason

JURRASIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.