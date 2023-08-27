Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:31

Güncelleme: 27.08.2023 - 11:31

Kaçış Yok filminin yönetmen koltuğunda John Erick Dowdle oturuyor. Senaristliğini John Erick Dowdle, Drew Dowdle üstleniyor. Peki, Kaçış Yok filminin konusu ne? Kaçış Yok filminin oyuncuları kim?

KAÇIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya’ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

KAÇIŞ YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Owen Wilson

Lake Bell

Pierce Brosnan

KAÇIŞ YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaçış Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.