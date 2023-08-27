Katil Avcısı filminin konusu ne? Katil Avcısı filminin oyuncuları kim?
Katil Avcısı (Hunter Killer) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Katil Avcısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Katil Avcısı filminin konusu ne? Katil Avcısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Katil Avcısı filminin yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Senaristliğini Jamie Moss, Arne Schmidt üstleniyor. Peki, Katil Avcısı filminin konusu ne? Katil Avcısı filminin oyuncuları kim?
KATİL AVCISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi’nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya’ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı’na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.
KATİL AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gerard Butler
Gary Oldman
Common
KATİL AVCISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Katil Avcısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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