Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Kadife Kelepçe dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kadife Kelepçe dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kadife Kelepçe dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

KADİFE KELEPÇE DİZİSİNİN KONUSU NE

Bodrum’da kenar mahallede kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın, onunla apayrı dünyalara ait, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir’in (Uğur Güneş), yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu), Emir’i takip ederken yolu Çiğdem’le kesişen komiser Efe’nin, Aydan’ın can dostu manikürcü Fiko’nun ve Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası yetenekli kuaför Tarık’ın (Celil Nalçakan) hikayesi…

KEDİFE KELEPÇE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Uğur Güneş, Celil Nalçakan, Ahsen Eroğlu, Seda Bakan Şebnem Bozoklu ve Devrim Yakut gibi isimler dizinin kadrosuna dahil oldu.

KADİFE KELEPÇE DİZİSİ NE ZAMAN YYAIMLANACAK?

Kadife Kelepçe dizisinin yeni sezonda Show TV ekranlarında yayımlanması bekleniyor.