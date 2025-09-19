Kadın Önde Yürür (Woman Walks Ahead) filminin konusu ne? Kadın Önde Yürür filminin oyuncuları kim?

Kadın Önde Yürür filminin yönetmen koltuğunda Susanna White oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Knight üstleniyor. Peki, Kadın Önde Yürür filminin konusu ne? Kadın Önde Yürür filminin oyuncuları kim?

KADIN ÖNDE YÜRÜR FİLMİNİN KONUSU NE?

1889 yılında geçecek Woman Walks Ahead, New York City’deki hayatından bunalmış dul Catherine Weldon’ın ressam olma hayalleriyle Dakota’ya doğru tek başına yolculuk yapmasını ve kendisini orada toprakları için savaşan bir halkın arasında bulmasını konu ediniyor.

KADIN ÖNDE YÜRÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Chastain

Michael Greyeyes

Sam Rockwell

Ciarán Hinds

Chaske Spencer

Bill Camp

Michael Nouri

David Midthunder

Luce Rains

Rachel Singer

Brenda Wehle

KADIN ÖNDE YÜRÜR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kadın Önde Yürür filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.