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Kaldı Üç Gün (Only 3 Days Left) filminin konusu ne? Kaldı Üç Gün filminin oyuncuları kim?

Kaldı Üç Gün (Only 3 Days Left) filminin konusu ne? Kaldı Üç Gün filminin oyuncuları kim?

30.07.2025 19:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kaldı Üç Gün (Only 3 Days Left) filminin konusu ne? Kaldı Üç Gün filminin oyuncuları kim?

Kaldı Üç Gün filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaldı Üç Gün filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaldı Üç Gün filminin konusu ne? Kaldı Üç Gün filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kaldı Üç Gün filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gani Müjde üstleniyor. Peki, Kaldı Üç Gün filminin konusu ne? Kaldı Üç Gün filminin oyuncuları kim?

KALDI 3 GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Meksikalı bir kartel Rayane'nin büyükannesini kaçırdı ve şimdi onu kurtarmak için sadece üç günü var.

KALDI 3 GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Philippe Lacheau

Tarek Boudali

Julien Arruti

Vanessa Guide

Marie-Anne Chazel

Chantal Ladesou

Reem Kherici

Rossy De Palma

KALDI 3 GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaldı Üç Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.

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