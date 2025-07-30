Kaldı Üç Gün (Only 3 Days Left) filminin konusu ne? Kaldı Üç Gün filminin oyuncuları kim?

Kaldı Üç Gün filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gani Müjde üstleniyor. Peki, Kaldı Üç Gün filminin konusu ne? Kaldı Üç Gün filminin oyuncuları kim?
KALDI 3 GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?
Meksikalı bir kartel Rayane'nin büyükannesini kaçırdı ve şimdi onu kurtarmak için sadece üç günü var.
KALDI 3 GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Philippe Lacheau
Tarek Boudali
Julien Arruti
Vanessa Guide
Marie-Anne Chazel
Chantal Ladesou
Reem Kherici
Rossy De Palma
KALDI 3 GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kaldı Üç Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.