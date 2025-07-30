Kaldı Üç Gün (Only 3 Days Left) filminin konusu ne? Kaldı Üç Gün filminin oyuncuları kim?

Kaldı Üç Gün filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gani Müjde üstleniyor. Peki, Kaldı Üç Gün filminin konusu ne? Kaldı Üç Gün filminin oyuncuları kim?

KALDI 3 G Ü N FİLMİNİN KONUSU NE?

Meksikalı bir kartel Rayane'nin büyükannesini kaçırdı ve şimdi onu kurtarmak için sadece üç günü var.

KALDI 3 GÜN F İLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Philippe Lacheau

Tarek Boudali

Julien Arruti

Vanessa Guide

Marie-Anne Chazel

Chantal Ladesou

Reem Kherici

Rossy De Palma

KALDI 3 GÜN F İLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Kaldı Üç Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.