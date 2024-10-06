Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:10

Güncelleme: 06.10.2024 - 15:10

Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, O3 Medya imzalı Kalpazan dizisinin afişi yayınlandı. Peki, Kalpazan dizisi konusu ne? Kalpazan dizisi oyuncuları kimler? Kalpazan dizisi ne zaman başlayacak?

KALPAZAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kreatif yapımcılığını Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği Kalpazan dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Kalpazan dizisi, 21 Eylül Pazartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

KALPAZAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Timuçin Esen ile Şükran Ovalı, ekonomik sıkıntıları olan 2 çocuklu bir aileyi canlandırırken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında ise imkansız bir aşk yaşanacak.

Ekran başındaki izleyicileri derinden sarsacak bir hikayeye odaklanan Kalpazan’ın kısaca konusu ise şöyle;

Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder.

Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan’ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir.

İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

KALPAZAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.