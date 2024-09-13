Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolünde olduğu 'Sorgu'dan ilk tanıtım

Yayınlanma: 13.09.2024 - 15:33

Güncelleme: 13.09.2024 - 15:33

İlk tanıtımı yayınlanan, yapımcılığını Karga 7 Pictures’ın üstlendiği Tod Studios dizisi Sorgu, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu dizinin senaryosu, Nuray Uslu ve Milay Ezengin tarafından kaleme alındı.

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı bu iddialı yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş gibi isimler yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Sorgu biriminde çalışan tek kadın memur Cihan Manoğlu’nun (Hazal Kaya) babası Hayati, şüpheli bir şekilde ölü bulunur. Bu dosya, Cihan’ın mesai arkadaşı ve aynı zamanda sorgu memuru olan Metin Yazıcı’ya (Çağlar Ertuğrul) verilir. Dosyadaki gerçekler ortaya çıktıkça, Cihan ve Metin arasındaki derin aşk da zorlu bir sınavdan geçecektir. Bu hikâyede herkes bir cinayet şüphelisine dönüşebilecek potansiyeldedir.

Tod Studios yapımı Sorgu, yakında sadece TOD platformunda izleyicilerle buluşacak.



