Çağlar Ertuğrul 'Kalpazan'ın modern Arsen Lüpen’i oldu

Magarsus’ta hayat verdiği Turgut rolüyle ters köşe bir seçim yapan Çağlar Ertuğrul “Kalpazan”da da seyirciyi şaşırtacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 17:56
Çağlar Ertuğrul 'Kalpazan'ın modern Arsen Lüpen’i oldu
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'Kalpazan' dizisi sete çıkıyor. Atatürk filmleri başta olmak üzere imza attığı başarılı projelerle adından söz ettiren Mehmet Ada Öztekin’in yöneteceği dizinin Adem’i Timuçin Esen’le abi kardeş’i canlandıracak olan Çağlar Ertuğrul farklı ve iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın kulislerden akratdığı bilgilere göre dizinin Kartal’ı sahip olduğu özelliklerle efsane Fransız roman karakteri Arsen Lüpen’e benziyor.

Karizmatik bir sahtekâr olan Kartal, çok temiz bir adam olan abisinin tam tersi kılıktan kılığa girebilen, ağzı çok iyi laf yapan ikna kabiliyeti çok yüksek, profesyonel bir yalancı ve tam bir kadın avcısıdır. Ta ki Ayşe (Deniz Baysal) gibi kendisinden çok farklı bir kadınla yakınlaşana kadar…


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