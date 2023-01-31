Kanal D iddialı ismi FOX TV'ye kaptırdı.. Çekimler resmen başladı
Genç oyuncu Melis Sezen, iki sezon başarılı şekilde devam eden Sadakatsiz dizisi ile birlikte büyük kazanımlar elde etmiş ve Kanal D'yi adeta reyting deposu haline getiren oyunculardan biri olmuştu. Melis Sezen, FOX TV dizisiyle geri dönüyor.
Sadakatsiz dizisi, Kanal D'ye en çok reyting getiren dizilerden biriydi. Kanal reyting deposu diziye beklenmedik bir şekilde final kararı vermişti.
Kanal D'nin final kararına en çokta Melis Sezen hayranları çok üzülmüştü. Genç yaşına rağmen büyük bir başarı elde eden Melis Sezen Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi sayesinde dünya genelinde ünlenerek oyunculuk dünyasındaki konumunu çok iyi bir seviyeye getirdi. Dizi onlarca ülkeye satılan diziler arasında ilk sıraya yerleşti.
MELİS SEZEN ARTIK FOX TV'DE
Kanal D'nin ekran yüzlerinden biri haline gelen Melis Sezen artık FOX TV ekranlarında yayınlanan diziyle seyirci karşısında olacak.
Melis Sezen, FOX TV için hazırlıkları titizlikle yapılan Gülcemal isimli dram dizisinin kadın başrolü olarak izleyicilerin karşısında olacak.
Melis Sezen’in bu dizideki en büyük şansı ise partneri Murat Ünalmış oldu. Sadakatsiz dizisinden sonra Mellis Sezen'in Gülcemal dizisiyle fırtına gibi esmesi bekleniyor.
Dizinin çekimlerinin Bursa'da başladığı öğrenilirken Melis Sezen bu dizide Deva karakterine hayat verecek.
GENÇ YETENEKLERDE YER ALACAK
Edinilen bilgiye göre; Gülcemal dizisinin kadrosunda genç yeteneklere de yer verilecek. Bu kapsamda da oyuncu seçimleri sürüyor. Melis Sezen'e eşlik edecek yan karakterler şimdiden çok merak ediliyor.
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