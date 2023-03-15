Kanal D'den Arka Sokaklar dizisi için son karar! Merakla bekleniyordu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 21:48

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 21:48

Beklenmedik bir şekilde Arka Sokaklar dizisinin çekimleri durdurulmuştu. Arka Sokaklar dizisinin yeniden ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kanal D yönetimi Arka Sokaklar defterini tümüyle kapattı.

YERİNE YENİ BİR PROGRAM BAŞLIYOR

Arka Sokaklar dizisinin yayın günü olan cuma akşamına hangi dizi ya da programın geleceği merak konusuydu. Erler Film’in duayen patronu Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği dizinin sessiz sedasız bitmesinin ardından Kanal D, cuma akşamları yayınlayacağı yapıma karar verdi.

Kanal D, Pastel Film’in Hülya Avşar ve Hamdi Alkan’lı “Yıldız De Bana” yarışmasını yayınlamaya karar verdi. Oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmayı amaçlayan yarışma programında 9 kadın, 9 erkek olmak üzere toplam 18 yarışmacı yer alacak. “Yıldız De Bana” yeni bir değişiklik olmazsa 31 Mart akşamı seyirciyle buluşacak.

BAŞKA KANAL İDDİALARI

Öte yandanan Arka Sokaklar dizisinin başka bir kanalda yayınlanacağına yönelik iddialar vardı. Ancak bu iddialar Kanal D yönetimi tarafından doğrulanmadı.



