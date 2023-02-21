Kanal D'den yeni duyuru... Camdaki Kız hayranları isyan ediyordu

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:51

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 21:35

Televizyon kanalları normal akışa geçmiş durumda. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi ile birlikte tüm televizyon kanalları, bölgeden yayın yapmaya başlamış ve dizi yayınlarına ara vermişti. Dizi setlerine ara verilirken oyuncular ve set çalışanları da sahada gönüllü olarak depremzedeler için seferber olmuşlardı.

Özellikle Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, deprembölgesi için aktif olarak çalışan ünlüler arasında ilk sıradaydı.

DİZİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Televizyon kanalları normal akışa geçerken, dizilerin çekimleri de başlatıldı. Bu hafta itibariyle bir çok dizinin yeni bölümü ekrana gelmeye başladı.

Özellikle, Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu.

KANAL D DUYURDU! CAMDAKİ KIZ YAYINLANACAK

Kanal D tarafından yapılan duyuruya göre; Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ulusalpost'un derlemesine göre; Camdaki Kız dizisinin yayınlanacak olan yeni bölümünde işler karışacak. Son bölümde Nalan ve Sedat boşanma kararı almıştı. Nalan konak sakinlerine veda etti. Hayri ile yeni bir yola başlayacak olan Nalan çok daha kötü bir başlangıç yapacak.

HAYRİ'NİN BÜYÜK İHANETİ

Hayri aylar boyunca Nalan'ın aklını çelmek için elinden geleni yaptı. Nalan'ı kendine aşık eden Hayri takıntılı karakteri nedeniyle diziyi takip edenler tarafından hiç sevilmiyordu. Evli ve çocuklu olan Hayri'nin yalanı yeni bölümde ortaya çıkacak mı çok merak ediliyor.

Son bölümde Hayri'nin eşi ve çocuklarının İstanbul'a geldiği görülüyordu.

İhanet nedeniyle Sedat'tan ayrılan Nalan'ın ikinci ihanete nasıl bir tepki göstereceği 23 şubat 2023 perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.