Kaos filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tony Giglio üstleniyor. Peki, Kaos filminin konusu ne? Kaos filminin oyuncuları kim?

KAOS FİLMİNİN KONUSU NE?

Quentin Correns Born köprüsünde olan bir kazada yapmaması gerektiği halde rehineyi vurduğu için teşkilat tarafından açığa alınmıştır. Olaydan bir süre sonra bir banka soygunu gerçekleştirilir. Bir kişi vurularak hayatını kaybetmiştir. Ve soygunun başkanı Lorenz Correns'i istemektedir. İstek yerine getirilir ve Correns e birde zeki bir yardımcı genç dedektif verilir.

KAOS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Ryan Phillippe

Wesley Snipes

Henry Czerny

Justine Waddell

Natassia Malthe

Nicholas Lea

Jessica Steen

Keegan Connor Tracy

KAOS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaos filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.