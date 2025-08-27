Kaos Teorisi (Chaos Theory) filminin konusu ne? Kaos Teorisi filminin oyuncuları kim?

Kaos Teorisi filminin yönetmen koltuğunda Marcos Siega oturuyor. Filmin senaristliğini Daniel Taplitz üstleniyor. Peki, Kaos Teorisi filminin konusu ne? Kaos Teorisi filminin oyuncuları kim?
KAOS TEORİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Frank Allen (Ryan Reynolds) planlı programlı yaşayan biridir. Her gün yeni listeler oluşturarak hayatını listeleri doğrultusunda yaşar. Bir yılbaşı günü arkadaşları Susan (Emily Mortimer), Buddy (Stuart Townsend) ve diğerleriyle birlikte kutlama için dışarı çıkarlar. O gün Susan evlenmek istediğini söyler. Yeni yıl için listesinde bu vardır. Evleneceği adamı arkadaşları arasından seçeceğini söyler. Zaten herkes ona hayrandır. Onun aklındaysa dünden razı olan Frank vardır.
KAOS TEORİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emily Mortimer
Ryan Reynolds
Stuart Townsend
Sarah Chalke
Mike Erwin
Elisabeth Harnois
Christine Chatelain
Christopher Jacot
Ty Olsson
Constance Zimmer
Chris William Martin
Jovanna Huguet
Sarah Edmondson
Kevin Foley
Alessandro Juliani
Jocelyne Loewen
Lisa Calder
KAOS TEORİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kaos Teorisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.