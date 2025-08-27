Kaos Teorisi (Chaos Theory) filminin konusu ne? Kaos Teorisi filminin oyuncuları kim?

Kaos Teorisi filminin yönetmen koltuğunda Marcos Siega oturuyor. Filmin senaristliğini Daniel Taplitz üstleniyor. Peki, Kaos Teorisi filminin konusu ne? Kaos Teorisi filminin oyuncuları kim?

KAOS TEORİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Frank Allen (Ryan Reynolds) planlı programlı yaşayan biridir. Her gün yeni listeler oluşturarak hayatını listeleri doğrultusunda yaşar. Bir yılbaşı günü arkadaşları Susan (Emily Mortimer), Buddy (Stuart Townsend) ve diğerleriyle birlikte kutlama için dışarı çıkarlar. O gün Susan evlenmek istediğini söyler. Yeni yıl için listesinde bu vardır. Evleneceği adamı arkadaşları arasından seçeceğini söyler. Zaten herkes ona hayrandır. Onun aklındaysa dünden razı olan Frank vardır.

KAOS TEORİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emily Mortimer

Ryan Reynolds

Stuart Townsend

Sarah Chalke

Mike Erwin

Elisabeth Harnois

Christine Chatelain

Christopher Jacot

Ty Olsson

Constance Zimmer

Chris William Martin

Jovanna Huguet

Sarah Edmondson

Kevin Foley

Alessandro Juliani

Jocelyne Loewen

Lisa Calder

KAOS TEORİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaos Teorisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.