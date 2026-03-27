Karanlığın Altında filminin yönetmen koltuğunda Martin Guigui oturuyor. Filmin senaristliğini Bruce Wilkinson üstleniyor. Peki, Karanlığın Altında filminin konusu ne? Karanlığın Altında filminin oyuncuları kim?

KARANLIĞIN ALTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir kasabada yaşayan bir grup arkadaş, kasabanın saygın adamlarından biri olan cenaze kaldırıcısı Ely (Dennis Quaid) ile ilgili korkunç bir gerçeğe şahit olurlar. Durumu araştırmak isteyen gruptan bir kişi Ely tarafından öldürülünce polise başvururlar ancak kimse onlara inanamaz. Bakalım yalnız kalan bu bir kaç arkadaş hem gerçekleri öğrenip hem de intikamlarını alabilecek mi?

KARANLIĞIN ALTINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dennis Quaid

Brett Cullen

Aimee Teegarden

Gabriel Folse

Stephen Ford

Devon Werkheiser

Amber Bartlett

Dahlia Waingort

Tony Oller

Wilbur Penn

KARANLIĞIN ALTINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karanlığın Altında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.