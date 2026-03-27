Karanlığın Altında filminin yönetmen koltuğunda Martin Guigui oturuyor. Filmin senaristliğini Bruce Wilkinson üstleniyor. Peki, Karanlığın Altında filminin konusu ne? Karanlığın Altında filminin oyuncuları kim?
KARANLIĞIN ALTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük bir kasabada yaşayan bir grup arkadaş, kasabanın saygın adamlarından biri olan cenaze kaldırıcısı Ely (Dennis Quaid) ile ilgili korkunç bir gerçeğe şahit olurlar. Durumu araştırmak isteyen gruptan bir kişi Ely tarafından öldürülünce polise başvururlar ancak kimse onlara inanamaz. Bakalım yalnız kalan bu bir kaç arkadaş hem gerçekleri öğrenip hem de intikamlarını alabilecek mi?
KARANLIĞIN ALTINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dennis Quaid
Brett Cullen
Aimee Teegarden
Gabriel Folse
Stephen Ford
Devon Werkheiser
Amber Bartlett
Dahlia Waingort
Tony Oller
Wilbur Penn
KARANLIĞIN ALTINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karanlığın Altında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.