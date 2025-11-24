Karanlık Gölgeler filminin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Filmin senaristliğini David Katzenberg, Seth Grahame-Smith üstleniyor. Peki, Karanlık Gölgeler filminin konusu ne? Karanlık Gölgeler filminin oyuncuları kim?
KARANLIK GÖLGELER FİLMİNİN KONUSU NE?
1760 yılında küçük oğlu Barnabas ile birlikte Joshua ve Naomi Collins çifti yeni bir hayata başlamak için İngiltere'nin Liverpool şehrinden Maine, Amerika'ya taşınırlar. Amerika'da bir liman üzerinde Collinsport isimli balıkçılık şirketlerini kurarlar ve limanın yakınına Collinwood adındaki kendi malikanelerini inşa ederler. Bir cadı olan Angelique Bouchard, Barnabas'a aşık olur ama Barnabas onu kabul etmez. Angelique'nin kalbi kırılır ve Barnabas'ı çok kıskanmaya başlar. İlk olarak Barnabas'ın anne ve babasını öldürür, ardından Barnabas'ın sevdiği kadına da büyü yapar ve kadın kendini kayalıklardan atarak intihar eder. Barnabas sevdiği kadının ölümüne çok üzülür ve kendini öldürmek için kayalıklardan atlar fakat Angelique'in yaptığı büyüyle ölümsüz bir vampir olduğunu fark eder. Aşkını kabul etmeyeceğini anlayan Angelique, Barnabas'ı kilitli bir tabutun içinde mezara hapseder. Yaklaşık iki yüzyıl sonra işçiler Barnabas'ın tabutunu açarlar ve Barnabas serbest kalır. Böylelikle Barnabas, 1972 yılının modern dünyasında yeniden dirilir.
KARANLIK GÖLGELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Depp - Barnabas Collins
Michelle Pfeiffer - Elizabeth Collins Stoddard
Helena Bonham Carter - Dr. Julia Hoffman
Eva Green - Angelique Bouchard
Raffey Cassidy - Genç Angelique
Jackie Earle Haley - Willie Loomis
Jonny Lee Miller - Roger Collins
Bella Heathcote - Victoria Winters/Josette du Pres
Chloë Grace Moretz - Carolyn Stoddard
Ray Shirley - Bayan Johnson
Christopher Lee - Silas Clarney
Ivan Kaye - Joshua Collins
Susanna Cappellaro - Naomi Collins
William Hope - Collinsport Şerifi Bill
Hannah Murray - Hippi Hatun
Guy Flanagan - Sakallı Hippi
KARANLIK GÖLGELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karanlık Gölgeler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.