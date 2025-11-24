Karanlık Gölgeler filminin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Filmin senaristliğini David Katzenberg, Seth Grahame-Smith üstleniyor. Peki, Karanlık Gölgeler filminin konusu ne? Karanlık Gölgeler filminin oyuncuları kim?

KARANLIK GÖLGELER FİLMİNİN KONUSU NE?

1760 yılında küçük oğlu Barnabas ile birlikte Joshua ve Naomi Collins çifti yeni bir hayata başlamak için İngiltere'nin Liverpool şehrinden Maine, Amerika'ya taşınırlar. Amerika'da bir liman üzerinde Collinsport isimli balıkçılık şirketlerini kurarlar ve limanın yakınına Collinwood adındaki kendi malikanelerini inşa ederler. Bir cadı olan Angelique Bouchard, Barnabas'a aşık olur ama Barnabas onu kabul etmez. Angelique'nin kalbi kırılır ve Barnabas'ı çok kıskanmaya başlar. İlk olarak Barnabas'ın anne ve babasını öldürür, ardından Barnabas'ın sevdiği kadına da büyü yapar ve kadın kendini kayalıklardan atarak intihar eder. Barnabas sevdiği kadının ölümüne çok üzülür ve kendini öldürmek için kayalıklardan atlar fakat Angelique'in yaptığı büyüyle ölümsüz bir vampir olduğunu fark eder. Aşkını kabul etmeyeceğini anlayan Angelique, Barnabas'ı kilitli bir tabutun içinde mezara hapseder. Yaklaşık iki yüzyıl sonra işçiler Barnabas'ın tabutunu açarlar ve Barnabas serbest kalır. Böylelikle Barnabas, 1972 yılının modern dünyasında yeniden dirilir.

KARANLIK GÖLGELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp - Barnabas Collins

Michelle Pfeiffer - Elizabeth Collins Stoddard

Helena Bonham Carter - Dr. Julia Hoffman

Eva Green - Angelique Bouchard

Raffey Cassidy - Genç Angelique

Jackie Earle Haley - Willie Loomis

Jonny Lee Miller - Roger Collins

Bella Heathcote - Victoria Winters/Josette du Pres

Chloë Grace Moretz - Carolyn Stoddard

Ray Shirley - Bayan Johnson

Christopher Lee - Silas Clarney

Ivan Kaye - Joshua Collins

Susanna Cappellaro - Naomi Collins

William Hope - Collinsport Şerifi Bill

Hannah Murray - Hippi Hatun

Guy Flanagan - Sakallı Hippi

KARANLIK GÖLGELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karanlık Gölgeler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.