Karanlık Sular filminin konusu ne? Karanlık Sular filminin oyuncuları kim?

Karanlık Sular filminin konusu ne? Karanlık Sular filminin oyuncuları kim?

15.03.2026 10:39:00
Haber Merkezi
Karanlık Sular filminin konusu ne? Karanlık Sular filminin oyuncuları kim?

Karanlık Sular (The Shallows) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Karanlık Sular filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Karanlık Sular filminin konusu ne? Karanlık Sular filminin oyuncuları kim?

Karanlık Sular filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Filmin senaristliğini Anthony Jaswinski üstleniyor. Peki, Karanlık Sular filminin konusu ne? Karanlık Sular filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KARANLIK SULAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Gözlerden uzak bir sahilde sörf yapan Nancy (Blake Lively) bu esnada büyük bir köpekbalığının saldırısına uğrar. Nancy canını kurtarsa da kıyıdan birkaç yüz metre uzaklıktaki bir kayalığın üstünde mahsur kalır. Tekrar kıyıya dönebilmek için acilen bir yol bulması gerekmektedir.

KARANLIK SULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Blake Lively 

Angelo Lozano Corzo 

Jose Manuel Trujillo Salas

KARANLIK SULAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karanlık Sular filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

