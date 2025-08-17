Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti filminin yönetmen koltuğunda Gore Verbinski oturuyor. Filmin senaristliğini Jay Wolpert, Stuart Beattie üstleniyor. Peki, Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti filminin oyuncuları kim?
KARAYIP KORSANLARI: SİYAH İNCİNİN LANETİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.
KARAYIP KORSANLARI: SİYAH İNCİNİN LANETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Depp
Geoffrey Rush
Keira Knightley
Orlando Bloom
Jack Davenport
Jonathan Pryce
John Boswall
Lee Arenberg
Brye Cooper
Mackenzie Crook
Michael Berry
Damian O'Hare
Angus Barnett
David Bailie
Kevin McNally
Zoe Saldana
Ben Wilson
KARAYIP KORSANLARI: SİYAH İNCİNİN LANETİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.