Kardelenler dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Kardelenler dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Kardelenler dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Kardelenler’nin başrollerini Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu paylaşıyor. Kardelenler dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İlk bölümde ne olacağı ve konusu araştırılıyor. Peki, Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kardelenler dizisinin ilk bölümü 2 Şubat Pazar saat 20.00'de atv'de yayımlanacak.
KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.
KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Barış Falay
Serhat Mustafa Kılıç
Ahu Yağtu
Ayda Aksel
Uğur Uzunel
Ahmet Haktan Zavlak
Edip Tepeli
Ece Yaşar
Nur Yazar
Zeynep Atılgan
Can Aslantuğ
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı
- 30 yıllık kuruyemiş devi 'iflas' ediyor
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması
- Merve Özbey’in eşi ve bir Emniyet müdürü gözaltında!
- Uçum, teğmenlerin ihracını böyle savundu!
- 'Tek bir nedeni var...'