Yayınlanma: 02.02.2025 - 20:27

Güncelleme: 02.02.2025 - 20:27

Kardelenler dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Kardelenler’nin başrollerini Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu paylaşıyor. Kardelenler dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İlk bölümde ne olacağı ve konusu araştırılıyor. Peki, Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kardelenler dizisinin ilk bölümü 2 Şubat Pazar saat 20.00'de atv'de yayımlanacak.

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Barış Falay

Serhat Mustafa Kılıç

Ahu Yağtu

Ayda Aksel

Uğur Uzunel

Ahmet Haktan Zavlak

Edip Tepeli

Ece Yaşar

Nur Yazar

Zeynep Atılgan

Can Aslantuğ