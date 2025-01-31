Boran Kuzum'un yeni projesi belli oldu: Ayşe Şasa'nın hayat hikâyesini anlatan dizide rol alacak

Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 15:00

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde "Feyyaz" karakterini canlandıran Boran Kuzum, TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak Bir Ruh Macerası dizisinde rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü senarist Ayşe Şasa’nın hayatını konu alan dizide, Türk sinemasının efsane yönetmenlerinden Atıf Yılmaz’ın hikâyesine de yer verilecek. Atıf Yılmaz karakterini Boran Kuzum canlandıracak.

Osman Nail Doğan’ın yöneteceği ve 10 bölümden oluşacak dizide, Ayşe Şasa’nın ikinci eşi Bülent Oran’a Osman Sonant, sinema yazarı Vecdi Sayar’a ise Zafer Algöz hayat verecek. Şubat sonunda çekimlerine başlanacak olan yapım, izleyicilerle tabii platformunda buluşacak.

Öte yandan, Bir Ruh Macerası dizisinde "Kemal Tahir" karakterini canlandıracağı konuşulan Osman Alkaş’ın, tabii’nin başka bir projesinde yer alacağı öğrenildi.

ATIF YILMAZ KİMDİR?

Atıf Yılmaz Batıbeki, 9 Aralık 1926 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Liseye İstanbul Işık Lisesi'nde yatılı olarak başladı, ardından Adana Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Mersin'den Adana'ya okulu için yarım dönem her gün trenle gidip geldi. İstanbul Kabataş Lisesi'nde ve kısa bir süre Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Mersin'de lise açılmasıyla birlikte şehre geri döndü, Mersin Lisesi'ni bitirdi.Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve İDGSA İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir süre eğitim aldı.

ATIF YILMAZ YÖNETMENLİĞE NE ZAMAN BAŞLADI?

1951 yılında Kanlı Feryat filmi ile yönetmenliğe başlamadan önce iki kez yardımcı yönetmenlik ve ayrıca film eleştirmenliği ve senaryo yazarlığı da yaptı. Orhan Günşiray'la birlikte Yerli Film adındaki prodüksiyon firmasını kurduktan sonra film çalışmalarına hız veren Yılmaz, çeşitli sinema derneklerinde ve sendikalarında da görev aldı. Yerli Film kapandıktan sonra 1980'de Ömer Kavur ve Yavuz Özkan ile birlikte ADAF'ı kuran Yılmaz, bu şirket dağıldıktan sonra, kendi adına Yeşilçam Filmcilik yapımevini açtı. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aktif olduğu dönem boyunca 110'dan fazla film yönetti. 2004 yılında gösterime giren Eğreti Gelin filmi yönettiği son film oldu.