Ahsen Eroğlu, Deha dizisine veda etti: Sosyal medya hesabından paylaştı...

Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:18

Güncelleme: 31.01.2025 - 16:18

Ay Yapım imzalı Deha dizisinin 19 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde önemli bir ayrılık yaşandı. Dizide "Esme" karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeye veda ettiğini duyurdu.

Setten çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterin senaryo gereği eğitim için yurt dışına gitmesine göndermede bulunarak, "Esme'nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı. İyi ki geldin Esme'm, şans getirdin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Deha dizisinin resmi sosyal medya hesabı da oyuncunun paylaşımına "İyi ki Esme" yorumu ile yanıt verdi.

ARAS BULUT İYNEMLİ’DEN ROL ARKADAŞINA VEDA

Dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, rol arkadaşının elinde pastayla verdiği esprili bir fotoğrafa "Canım benim" mesajını yazarak veda etti. İkili, setten birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.