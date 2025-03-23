Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:00

Güncelleme: 23.03.2025 - 19:00

Kardelenler dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Kardelenler’nin başrollerini Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu paylaşıyor. Kardelenler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İlk bölümde ne olduğu ve konusu araştırılıyor. Peki, Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin ilk bölümünde ne oldu. yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kardelenler dizisinin yeni bölümü 23 Mart Pazar saat 20.00'de atv'de yayımlanacak.

KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir. Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler. Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener. Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar. Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder. Kendisini annesine affettirmek isteyen Kahraman'ın, başına aldığı asıl beladan haberi yoktur.

KARDELENLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kebapçıda korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük panik yaşarlar. Parla ile Ferit'in birbirinden habersiz yazışmaları, Leo ile Pelinsu cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur. Arif ile Hicran, evi geçindirebilmek için çareler ararken, Çınar ise kebapçıya saldıranların yakalanması için çabalamaktadır. Koray ile Menekşe'ye karşı sinsi bir plan yapan Rüya'nın işi umduğu gibi gitmez. Kebapçıda oluşan hasar yüzünden ve Fatoş'un baskılarına dayanamayan Kahraman'ın yaptığı radikal hamle, Korkmaz ailesini derinden sarsar.

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Barış Falay

Serhat Mustafa Kılıç

Ahu Yağtu

Ayda Aksel

Uğur Uzunel

Ahmet Haktan Zavlak

Edip Tepeli

Ece Yaşar

Nur Yazar

Zeynep Atılgan

Can Aslantuğ