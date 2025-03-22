Fenomen dizide şok ayrılık: 5 oyuncu birden veda ediyor!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:14

Güncelleme: 22.03.2025 - 20:15

ATV’nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman" dizisinde oyuncu değişikliği yaşanıyor.

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan yapım ekibi, senaryoda değişikliklere giderken bazı karakterlerin hikayesi ise sona erdi. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ve Bozdağ Film imzası taşıyan diziden tam 5 oyuncu ayrılıyor.

5 OYUNCU BİRDEN DİZİYE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre, dizide İlbay karakterini canlandıran Ekin Mert Daymaz, Ulugan’a hayat veren Devrim Saltoğlu, Esenbike Hatun rolündeki Ayça İnci, Sargun karakteriyle Ali Öner ve Altuga rolünü üstlenen Murat Göçmez projeye veda eden isimler oldu. Karakterlerin hikayeleri tamamlandığı için senaryodan çıkarıldıkları belirtildi.

7. SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını, Ahmet Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, yeni sezon öncesi hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla yenilenmeye hazırlanıyor.

Kuruluş Osman, yeni dönemde de izleyicisini ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.