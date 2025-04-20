Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak?
Kardelenler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak?
Kardelenler dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Kardelenler’in başrollerini Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu paylaşıyor. Kardelenler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...
KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kardelenler dizisinin yeni bölümü 20 Nisan Pazar saat 20.00'de atv'de yayımlanacak.
KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?
Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir. Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.
KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.
KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Barış Falay
Serhat Mustafa Kılıç
Ahu Yağtu
Ayda Aksel
Uğur Uzunel
Ahmet Haktan Zavlak
Edip Tepeli
Ece Yaşar
Nur Yazar
Zeynep Atılgan
Can Aslantuğ
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