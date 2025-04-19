Gönül Dağı dizisinin 'Taner'i' Berk Atan trafik kazası geçirdi

Eskişehir'de çekilen Gönül Dağı dizisinin Taner'i, başrol oyuncusu Berk Atan trafik kazası geçirdi.

Gönül Dağı dizisinin 'Taner'i' Berk Atan trafik kazası geçirdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 01:13

'Gönül Dağı' dizisinin Taner’i Berk Atan bu akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Yemek arası dönüşü sete giden oyuncu seyahat ederken kaza geçirdi. 

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı ortaya çıktı.

Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan Atan, daha sonra bir süre dinlenecek.


Etiketler: #Berk Atan #Gönül Dağı #trafik kazası

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