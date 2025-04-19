Gönül Dağı dizisinin 'Taner'i' Berk Atan trafik kazası geçirdi
Eskişehir'de çekilen Gönül Dağı dizisinin Taner'i, başrol oyuncusu Berk Atan trafik kazası geçirdi.
'Gönül Dağı' dizisinin Taner’i Berk Atan bu akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi.
Yemek arası dönüşü sete giden oyuncu seyahat ederken kaza geçirdi.
GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı ortaya çıktı.
Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan Atan, daha sonra bir süre dinlenecek.
Etiketler: #Berk Atan #Gönül Dağı #trafik kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- İçeriden kim çıkacak?
- 'Siyasi geleceğinden emin olmayan Erdoğan...'
- Özgür Özel'den 'R.O.K.' çıkışı!
- Erdoğan'sız AKP yüzde kaç oluyor